За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело
Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ фиктивно прописала у себя четырёх иностранных граждан. Этот факт выявил участковый уполномоченный полиции в результате профилактической работы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Установлено, что с апреля по май 2019 года женщина предоставила ложные сведения в миграционную службу. Подав уведомления о прибытии иностранцев, гражданка заведомо знала, что по указанным адресам последние проживать не намерены.
Дознаватель возбудил уголовное дело.
К слову, в августе в Новосибирске нашли коттедж, где было прописано более тысячи иностранцев.
Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев
Происшествия, Фото:
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