Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев

За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело



Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ фиктивно прописала у себя четырёх иностранных граждан. Этот факт выявил участковый уполномоченный полиции в результате профилактической работы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что с апреля по май 2019 года женщина предоставила ложные сведения в миграционную службу. Подав уведомления о прибытии иностранцев, гражданка заведомо знала, что по указанным адресам последние проживать не намерены.



Дознаватель возбудил уголовное дело.



К слову, в августе в Новосибирске нашли коттедж, где было прописано более тысячи иностранцев.

