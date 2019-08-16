В Бурятии утром произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксирован в 100 км от Байкала



В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился примерно в 100 км от озера Байкал, сообщает Российская газета.



Оперативные данные приведены на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.



- Согласно им, эпицентр находился неподалёку от села Курумкан. Сейсмографы зафиксировали подземный толчок в 10 часов 01 минуту по местному времени, - уточняет издание.



Энергетический класс землетрясения составил 9,5, то есть его магнитуда - величина, условно характеризующая «энергетический заряд» в очаге землетрясения, - составила около трёх. Толчок такой мощности можно ощутить и без приборов.

