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В Бурятии утром произошло землетрясение

В Бурятии утром произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подземный толчок зафиксирован в 100 км от Байкала

В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился примерно в 100 км от озера Байкал, сообщает Российская газета.

Оперативные данные приведены на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

- Согласно им, эпицентр находился неподалёку от села Курумкан. Сейсмографы зафиксировали подземный толчок в 10 часов 01 минуту по местному времени, - уточняет издание.

Энергетический класс землетрясения составил 9,5, то есть его магнитуда - величина, условно характеризующая «энергетический заряд» в очаге землетрясения, - составила около трёх. Толчок такой мощности можно ощутить и без приборов.
землетрясение
 
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