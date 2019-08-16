В Иркутске водитель сбил мужчину и скрылся









Стражи порядка разыскивают скрывшегося с места аварии водителя.



- Всех граждан, обладающих данными о водителе и его месте нахождения, а также любыми сведениями о данном происшествии, которые помогут установить обстоятельства наезда, полиция просит обратиться в отдельный батальон ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» лично, или позвонив по телефонам 8-908-666-69-19, (3952) 21-76-00, 21-76-01, - обращаются в ведомстве.



Также нарушителя просят самостоятельно явиться в правоохранительные органы.



ДТП произошло 11 августа около 23 часов 50 минут на улице Писарева в Иркутске. Неизвестный водитель, двигаясь на иномарке, сбил 53-летнего мужчину, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.После произошедшего водитель иномарки и его пассажир, не оказав помощи пострадавшему, скрылись с места ДТП. Мужчину с травмами обнаружили случайные свидетели и помогли вызвать скорую. Пешехода с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.