На трассе в Бурятии сгорел автомобиль

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки



На трассе Заиграевского района Бурятии загорелся автомобиль. На момент прибытия пожарных машина была охвачена огнём. Пожар уничтожил транспортное средство. Предположительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.



Ещё один пожар произошёл в селе Холтосон Закаменского района. Объектом пожара стал бесхозный дом. Когда на возгорание приехали огнеборцы, горела крыша дома. Огонь повредил кровлю на площади 35 квадратных метров. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём.



По этой же причине в Прибайкальском и Баргузинском районах произошли возгорания травы и мусора, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

