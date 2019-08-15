Усольчанин надругался над собственной дочерью

На днях Усольский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия в отношении своей дочери.



Во время рассмотрения дела мужчина не признавал свою вину, утверждая, что дочь, а также свидетели по делу его оговорили, а признательные показания, данные им на предварительном следствии, были даны под психологическим давлением со стороны следователя.



- По данному факту судом была проведена проверка, но факт применения противоправных действий к нему не подтвердился. По её результатам, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщают в пресс-служба Усольского городского суда.



Мужчина нигде не работает, соседи иногда на него жаловались за употребление спиртных напитков, а от сожительницы в полицию поступали жалобы по поводу причинения телесных повреждений.



Преступление усольчанин совершил, имея непогашенные судимости.



Суд признал его виновным и приговорил к 1,5 годам колонии строгого режима.



Кроме того, в отношении органов, отвечающих за обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, судом вынесено частное постановление.



- Суд обязал обратить внимание уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области; министра образования Иркутской области; председателя комиссии по делам несовершеннолетних и председателя комитета по образованию администрации муниципального образования; директора школы, в которой обучается потерпевшая на необходимость анализа обстоятельств, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, и на необходимость разработки организационно-управленческих мероприятий, которые бы гарантировали безопасность детей в таких семьях, и гарантировали бы безусловное выполнение должностными лицами, которым предоставлена компетенция по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, своих обязательств, - заключают в суде.



О принятых мерах им необходимо сообщить в суде в течение 1 месяца со дня вступления постановления в законную силу.



Приговор не вступил в законную силу.

