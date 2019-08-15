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В Иркутске поймали серийного грабителя

В Иркутске поймали серийного грабителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Налётчик нападал на пожилых женщин и срывал с них цепочки

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных грабежей, совершённых в Иркутске. На его поиски были ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе ППС и инспекторы ГИБДД.

Сообщения о нападениях и хищениях золотых украшений стали поступать в полицию с середины июля. Сыщики сопоставили факты, изучили записи с камер наблюдения и опросили свидетелей и потерпевших – так, они пришли к выводу, что в городе появился серийный грабитель. На это указывал и характерный криминальный почерк налётчика, который выбирал жертв из числа пожилых женщин, срывал с них золотые цепочки и скрывался. Известно, что он нападал на пожилых женщин в утренние и дневные часы на остановках или во дворах.

Как выяснилось, после нападений он сдавал краденое в ломбарды и уезжал в одно из садоводств. Сегодня утром в дачном доме оперативники задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что задержанный ранее неоднократно судим за грабёж, кражу и мошенничество и только зимой 2017 года освободился из мест лишения свободы.

- Безработному ранее судимому местному жителю инкриминируется около десятка имущественных преступлений. В настоящее время по решению суда 38-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


грабеж
 
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