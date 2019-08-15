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В Бурятии студент ссуза украл телефон из магазина

В Бурятии студент ссуза украл телефон из магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее он был уличён в краже денег со счёта

В посёлке Селенгинск 11 августа в отделение полиции обратилась 33-летняя женщина и сообщила о краже. Она рассказала, что кто-то украл её телефон, который она оставила в магазине в селе Заречье.

Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в торговой точке. На кадрах было видно, как молодой человек после ухода владелицы мобильного, стащил его с прилавка.

Позже 17-летнего улан-удэнца задержали, он приехал в Кабанский район с матерью на отдых. Известно, что парень учится в средне-специальном учебном заведении. В настоящее время в отношении него расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту кражи денег со счёта в Октябрьском районе.
Украденный телефон подросток спрятал в заброшенном доме, его обнаружили полицейские. 

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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