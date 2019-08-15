В Бурятии студент ссуза украл телефон из магазина

Ранее он был уличён в краже денег со счёта
В посёлке Селенгинск 11 августа в отделение полиции обратилась 33-летняя женщина и сообщила о краже. Она рассказала, что кто-то украл её телефон, который она оставила в магазине в селе Заречье.
Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в торговой точке. На кадрах было видно, как молодой человек после ухода владелицы мобильного, стащил его с прилавка.
Позже 17-летнего улан-удэнца задержали, он приехал в Кабанский район с матерью на отдых. Известно, что парень учится в средне-специальном учебном заведении. В настоящее время в отношении него расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту кражи денег со счёта в Октябрьском районе.
Украденный телефон подросток спрятал в заброшенном доме, его обнаружили полицейские.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Ранее он был уличён в краже денег со счёта
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