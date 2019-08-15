Из-за короткого замыкания сгорела крыша дома в Бурятии

Электропровод был в аварийном состоянии







Вчера утром в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии загорелся бревенчатый дом. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома.- В ходе дознания и осмотра места происшествия установлено, что причиной пожара стал аварийный режим электропровода. Очаг пожара находился на кровле, в месте ввода электроэнергии в дом, - рассказал старший дознаватель отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия Алёна Волкова.Пожар уничтожил крышу дома на площади 56 квадратных метров.Чтобы избежать пожаров, которые могут случиться из-за короткого замыкания электропроводки, необходимо соблюдать меры предосторожности.- Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. В случае возникновения пожара звоните по телефону 101, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.