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В Братске лихача привлекли к ответственности

В Братске лихача привлекли к ответственности
Происшествия, 
Его удалось задержать благодаря записи с видеорегистратора 

Накануне в социальной сети было опубликовано видео экстремальной езды по одной из центральных улиц Братска. Белая «Лада» на большой скорости выезжает на полосу встречного движения и совершает обгон впереди идущего автомобиля. Манёвр создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. И только по счастливой случайности никто не пострадал. 

В ходе розыска правонарушителя сотрудниками ГИБДД был установлен собственник автомобиля. Им оказался 27-летний местный житель. 

Водитель объяснил своё поведение за рулём тем, что торопился на регистрацию автомобиля. Полицейские провели с нарушителем профилактическую беседу. Молодой человек принёс извинения за то, что своими действиями подверг опасности себя и других участников дорожного движения и пообещал впредь не нарушать ПДД. 

- За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, братчанин привлечён к административной ответственности. В отношении нарушителя вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 5000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
автомобилисты нарушения
 
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