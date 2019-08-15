В опрокинувшемся автомобиле на трассе в Бурятии погиб пассажир









За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 484 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 1 человек за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 520 нарушений ПДД.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 484 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 1 человек за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 520 нарушений ПДД.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с пострадавшими.В Мухоршибирском районе в 19:25 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Чита на 577 км. (в 1 км. от села Хара-Шибирь) не справился с управлением и опрокинулся.Водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в районную больницу, 43-летний пассажир погиб на месте аварии.