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В опрокинувшемся автомобиле на трассе в Бурятии погиб пассажир

В опрокинувшемся автомобиле на трассе в Бурятии погиб пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель с тяжёлыми травмами в больнице

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с пострадавшими.

В Мухоршибирском районе в 19:25 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Чита на 577 км. (в 1 км. от села Хара-Шибирь) не справился с управлением и опрокинулся.

Водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в районную больницу, 43-летний пассажир погиб на месте аварии. 



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 484 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 1 человек за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 520 нарушений ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
ДТП.смерть
 
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