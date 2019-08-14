«Сидела на полу в крови»: Улан-удэнец избил свою девушку в торговом центре



- Я та, которую избил парень. Мне нужны свидетели, кто видел, как он меня избивал. Если будут свидетели, то его скорее всего посадят, а так говорят - недостаточно материала для возбуждения. Это было с заднего входа. Пожалуйста, найдитесь те люди, кто видел, как он меня бил, а то он сказал полиции, что он меня ударил 3 раза ладошкой, и его отпустили. И сейчас он спрятался, неизвестно, где он находится на данный момент. Помогите, люди добрые, посадить его в тюрьму. Спасибо за понимание, - попросила улан-удэнка.



Также она указала здесь номер телефона, по которому с ней можно связаться. И на данный момент две свидетельницы произошедшего уже позвонили девушке.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, сейчас участковый уполномоченный проводит проверку по данному факту.



- 11 августа вечером в отдел полиции №2 поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что к ним обратилась 22-летняя горожанка с ушибами, гематомами головы и лица. Девушка пояснила, что сожитель нанёс ей побои в одном из торговых центров города. В настоящий момент участковый уполномоченный проводит проверку по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить вред, причинённый здоровью потерпевшей. По её итогам будет принято правовое решение. Устанавливаются свидетели произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





Тревожная запись о том, что в одном из торговых центров молодой человек избил свою девушку, появилась несколько дней назад в паблике «Аноним 03».- Сначала строил из себя, что это не он, заставил её сказать, что это не он её избил, а потом свалил, оставив её страдать от действий, которые совершил он. Она была вся в крови, не могла ходить и еле-еле говорила, ей пытались помочь многие мимо проходящие женщины (ни один мужик не задержался, хотя подошёл один, погыгыкал и свалил), звонили в скорую с пяти телефонов, ехала очень долго, наверное, стоило сказать, что просто девушке очень плохо, и она вся в крови, а не то, что её избили, - пишет автор поста.Далее горожанка добавляет, что медики приехали и госпитализировали пострадавшую. Ещё одна свидетельница инцидента рассказала «Байкал-Daily», как девушку пытался увести её молодой человек, однако та не смогла подняться. В результате он скрылся с места происшествия, оставив её в торговом центре.- Девушка сидела на полу в крови. Её за руку тянул мужчина, говорил «Пошли, пошли», я подбежала, сказала, что нужно вызвать скорую помощь, на что он ответил, что «скорой» никакой не надо. Врачи скорой помощи спросили, что произошло, на что пострадавшая рассказала, что её молодой человек бьет её с самого утра и забрал у неё телефон, - сообщила очевидец произошедшего.В комментариях к посту в паблике пользователи начали активно комментировать запись, обсуждать ситуацию. Некоторые обвинили жертву избиения: «Сперва женщины должны найти свое чувство собственного достоинства и не позволять к себе такого отношения».Сегодня, 14 августа, в тот же паблик написала сама пострадавшая с просьбой к свидетелям откликнуться: