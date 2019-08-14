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В Бурятии игроман украл системный блок у приятеля

В Бурятии игроман украл системный блок у приятеля
Происшествия,  Фото:Пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Парень разбил окно и пробрался в дом

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии у местного жителя украли системный блок от компьютера. Технику стащили, разбив окно в доме, когда хозяин был на работе.

По оперативной информации было установлено, что блок украл знакомый владельца компьютера, который постоянно брал играть его к себе домой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника. Украденное было обнаружено спрятанным в сарае.

Задержанный, 21-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия кража
 
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