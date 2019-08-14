Преступление произошло возле круглосуточного супермаркета
В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение о краже сотового телефона марки «Хонор». Ночью 37-летний потерпевший пошёл за продуктами в круглосуточный супермаркет. Неподалёку от торговой точки к нему подбежал неизвестный и выхватил смартфон из рук.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Читы, который ранее был судим за имущественные преступления.
Злоумышленник был доставлен в полицию, где признался в содеянном.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Украденный телефон изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкалью.
Читинец выхватил телефон у мужчины
Происшествия, Фото:
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