В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП

12 августа в 7 часов утра на одиннадцатом километре автодороги «Полукольцо», вблизи посёлка Кобь Братского района Иркутской области 43-летний водитель автомобиля УАЗ-469, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, а 39-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля, что явилось причиной аварии.
Около четырнадцати часов того же дня на 159 км автодороги Вилюй при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП с автомобилем BMW. Установлено, что 30-летний водитель, набрал скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Машина, оказавшись в кювете, перевернулась.
В аварии пассажирка - 52-летняя мать водителя - погибла на месте, а его 57-летний отец с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В аварии пассажирка - 52-летняя мать водителя - погибла на месте, а его 57-летний отец с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.