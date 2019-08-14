В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП









Около четырнадцати часов того же дня на 159 км автодороги Вилюй при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП с автомобилем BMW. Установлено, что 30-летний водитель, набрал скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Машина, оказавшись в кювете, перевернулась.



В аварии пассажирка - 52-летняя мать водителя - погибла на месте, а его 57-летний отец с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.













12 августа в 7 часов утра на одиннадцатом километре автодороги «Полукольцо», вблизи посёлка Кобь Братского района Иркутской области 43-летний водитель автомобиля УАЗ-469, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, а 39-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля, что явилось причиной аварии.