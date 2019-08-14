 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП

В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Обе аварии произошли из-за превышения скорости

12 августа в 7 часов утра на одиннадцатом километре автодороги «Полукольцо», вблизи посёлка Кобь Братского района Иркутской области 43-летний водитель автомобиля УАЗ-469, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, а 39-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля, что явилось причиной аварии.



Около четырнадцати часов того же дня на 159 км автодороги Вилюй при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП с автомобилем BMW. Установлено, что 30-летний водитель, набрал скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Машина, оказавшись в кювете, перевернулась.

В аварии пассажирка - 52-летняя мать водителя - погибла на месте, а его 57-летний отец с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП.смерть Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Происшествия, 13.08.2019
Женщина прилегла отдохнуть и не заперла дверь
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
Происшествия, 13.08.2019
Злоумышленники безуспешно пытались завести машину, толкая её
В районе Бурятии горел нежилой дом
В районе Бурятии горел нежилой дом
Происшествия, 13.08.2019
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах  

Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Происшествия, 13.08.2019
Она открыла чужую ячейку случайно
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
Происшествия, 13.08.2019
Он выехал на перекрёстке на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной  
Житель Бурятии обворовал конкурента
Житель Бурятии обворовал конкурента
Происшествия, 12.08.2019
Они заготавливали древесину на соседних участках
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Происшествия, 12.08.2019
Он стащил пакет, когда покупательница грузила купленное в машину
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
Происшествия, 12.08.2019
За выходные зарегистрировано 5 дорожных аварий с пострадавшими
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
Происшествия, 12.08.2019
Злоумышленники, угрожая убийством, отобрали у пожилых людей деньги, медали и нагрудные знаки
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
Происшествия, 11.08.2019
Трагедия произошла сегодня утром

Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Происшествия, 10.08.2019
Он украл вещи и деньги 5 человек

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^