В Улан-Удэ горел балкон в пятиэтажке

Пожар произошёл вчера



Накануне, 12 августа, в Железнодорожном районе Улан-Удэ по улице Сосновой, 16 произошёл пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, к тушению были привлечены 2 единицы спецтехники, 5 человек личного состава.



На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел мусор на открытой площадке – на балконе квартиры.



В результате пожара сгорел мусор на площади 1 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.





