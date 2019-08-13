Пожар произошёл вчера
Накануне, 12 августа, в Железнодорожном районе Улан-Удэ по улице Сосновой, 16 произошёл пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, к тушению были привлечены 2 единицы спецтехники, 5 человек личного состава.
На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел мусор на открытой площадке – на балконе квартиры.
В результате пожара сгорел мусор на площади 1 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.
В Улан-Удэ горел балкон в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
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