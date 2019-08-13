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В Улан-Удэ горел балкон в пятиэтажке

В Улан-Удэ горел балкон в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:crimburyatia.ru
Пожар произошёл вчера 

Накануне, 12 августа, в Железнодорожном районе Улан-Удэ по улице Сосновой, 16 произошёл пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, к тушению были привлечены 2 единицы спецтехники, 5 человек личного состава.

На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел мусор на открытой площадке – на балконе квартиры.

В результате пожара сгорел мусор на площади 1 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.


пожар
 
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