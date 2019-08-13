Женщина прилегла отдохнуть и не заперла дверь
11 августа в полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя горожанка. Девушка рассказала, что знакомый украл у неё золотые украшения общей стоимостью около 46 тысяч рублей.
Заявительница пояснила, что мужчина пришёл к ней в дом, когда она вместе с друзьями распивала спиртное, и присоединился к их компании. Под утро гости разошлись и хозяйка, не заперев дверь, прилегла отдохнуть.
Девушка проснулась, почувствовав, что неизвестный снимает с неё золотую цепочку с подвеской, браслет, серьги. Приоткрыв глаза, она узнала 47-летнего гостя, остававшегося на крыльце покурить, однако, испугалась и не подала вида. Спустя несколько дней она обратилась в полицию.
- В настоящее время неработающий, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья улан-удэнец задержан полицейскими. Установлено, что часть похищенного он сдал в скупку, часть – продал прохожим. В мае 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание в течение восьми лет, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Происшествия, Фото:
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