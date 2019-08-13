В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки



Накануне ночью в отдел полиции с заявлением о пропаже «Chevrolet Klan J 200» обратилась 31-летняя иркутянка. Женщина рассказала, что угнанный автомобиль принадлежит одной из служб такси города, и полчаса назад он находился на парковке. Полицейские обнаружили пропавшую машину брошенной, со следами взлома, в 400 метрах от автостоянки.



А спустя несколько часов были задержаны подозреваемые, ими оказались ранее судимые за аналогичное преступление житель деревни Быкова и его 27-летний приятель из Иркутска.



Они признались, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, они шли мимо стоянки такси, когда увидели, что у одной из машин приоткрыто окно. Открыв дверь, один из них сел за руль, а чтобы завести иномарку, второй стал толкать её. Но машина так и не завелась, поэтому они бросили её и убежали.





- Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкциями данной статьи устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





