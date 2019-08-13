 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки

В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники безуспешно пытались завести машину, толкая её

Накануне ночью в отдел полиции с заявлением о пропаже «Chevrolet Klan J 200» обратилась 31-летняя иркутянка. Женщина рассказала, что угнанный автомобиль принадлежит одной из служб такси города, и полчаса назад он находился на парковке. Полицейские обнаружили пропавшую машину брошенной, со следами взлома, в 400 метрах от автостоянки. 

А спустя несколько часов были задержаны подозреваемые, ими оказались ранее судимые за аналогичное преступление житель деревни Быкова и его 27-летний приятель из Иркутска.

Они признались, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, они шли мимо стоянки такси, когда увидели, что у одной из машин приоткрыто окно. Открыв дверь, один из них сел за руль, а чтобы завести иномарку, второй стал толкать её. Но машина так и не завелась, поэтому они бросили её и убежали.

- Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкциями данной статьи устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 


угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Происшествия, 13.08.2019
Женщина прилегла отдохнуть и не заперла дверь
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
Происшествия, 13.08.2019
Злоумышленники безуспешно пытались завести машину, толкая её
В районе Бурятии горел нежилой дом
В районе Бурятии горел нежилой дом
Происшествия, 13.08.2019
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах  

Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Происшествия, 13.08.2019
Она открыла чужую ячейку случайно
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
Происшествия, 13.08.2019
Он выехал на перекрёстке на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной  
Житель Бурятии обворовал конкурента
Житель Бурятии обворовал конкурента
Происшествия, 12.08.2019
Они заготавливали древесину на соседних участках
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Читинец стащил с оптовой базы несколько сотен пачек сигарет
Происшествия, 12.08.2019
Он стащил пакет, когда покупательница грузила купленное в машину
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
В Бурятии после ДТП водитель впал в кому
Происшествия, 12.08.2019
За выходные зарегистрировано 5 дорожных аварий с пострадавшими
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
Происшествия, 12.08.2019
Злоумышленники, угрожая убийством, отобрали у пожилых людей деньги, медали и нагрудные знаки
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
Происшествия, 11.08.2019
Трагедия произошла сегодня утром

Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
Происшествия, 10.08.2019
Он украл вещи и деньги 5 человек
Читинец украл телефон друга
Читинец украл телефон друга
Происшествия, 10.08.2019
Ущерб составил 8 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^