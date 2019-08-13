Мужчина путешествовал по озеру в одиночку
11 августа в 17 часов иркутским спасателям поступило сообщение о том, что в Байкале, вблизи посёлка Большое Голоустное в Иркутской области сильным порывом ветра был опрокинут катамаран.
Штормовой северо-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду и высота волны до 2,5 метров осложняли работу спасателям.
- В ходе поисковых мероприятий в 300 метрах от берега был обнаружен перевёрнутый пластиковый катамаран, на котором находился 39-летний житель Ижевска, в одиночку совершавший путешествие под парусом из бухты Песчаная в направлении посёлка Листвянка. Мужчине удалось взобраться на днище катамарана, где он и дожидался помощи. Свою защитную функцию выполнил и гидрокостюм, который был на туристе, - рассказал госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы № 2 Андрей Осипчук.
Мужчина был эвакуирован с затонувшего катамарана на борт патрульного судна, медицинская помощь спасённому не понадобилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале спасли перевернувшегося на катамаране туриста из Ижевска
Происшествия, Фото:
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