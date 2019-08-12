В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам

Злоумышленники, угрожая убийством, отобрали у пожилых людей деньги, медали и нагрудные знаки



Жителя Кабанского района Бурятии и жителя посёлка Солзан Иркутской области признали виновными за разбой. Оба мужчины ранее судимы.



В суде установлено, что в феврале 2019 года осуждённые, предварительно договорившись и вооружившись топором и ножом, ворвались в жилище престарелых жителей села Выдрино. Преступники потребовали от супругов деньги и материальные ценности.



- Пенсионеры пытались оказать сопротивление, но под угрозой убийством передали разбойникам деньги, ювелирные изделия, медали и нагрудные знаки на сумму 23 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд назначил виновным наказание в виде 8 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

