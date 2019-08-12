Злоумышленники, угрожая убийством, отобрали у пожилых людей деньги, медали и нагрудные знаки
Жителя Кабанского района Бурятии и жителя посёлка Солзан Иркутской области признали виновными за разбой. Оба мужчины ранее судимы.
В суде установлено, что в феврале 2019 года осуждённые, предварительно договорившись и вооружившись топором и ножом, ворвались в жилище престарелых жителей села Выдрино. Преступники потребовали от супругов деньги и материальные ценности.
- Пенсионеры пытались оказать сопротивление, но под угрозой убийством передали разбойникам деньги, ювелирные изделия, медали и нагрудные знаки на сумму 23 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд назначил виновным наказание в виде 8 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии вооружённые разбойники ворвались в дом к пенсионерам
Происшествия, Фото:
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