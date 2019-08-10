Читинец украл телефон друга



В полицию в Чите обратился местный житель с сообщением о краже мобильного телефона стоимостью около восьми тысяч рублей. В день пропажи гаджета потерпевший распивал спиртные напитки в компании друзей.



Позже установили подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за грабеж 31-летний приятель заявителя. Выяснилось, что телефон он украл из кармана куртки потерпевшего, когда тот отвлёкся.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры к изъятию телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

