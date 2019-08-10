Читинец украл телефон друга

Ущерб составил 8 тысяч рублей
В полицию в Чите обратился местный житель с сообщением о краже мобильного телефона стоимостью около восьми тысяч рублей. В день пропажи гаджета потерпевший распивал спиртные напитки в компании друзей.
Позже установили подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за грабеж 31-летний приятель заявителя. Выяснилось, что телефон он украл из кармана куртки потерпевшего, когда тот отвлёкся.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры к изъятию телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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