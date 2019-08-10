В центре Улан-Удэ горел автобус





Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, пострадавших в результате пожара нет.



- Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В результате пожара выгорело около одного квадратного метра в моторном отсеке автобуса, - пояснили в Главном управлении.





Накануне вечером в центре столицы Бурятии горел автобус Hyundai County. Видео происшествия появилось в местных пабликах.- ЧП на площади Советов. Чуть не загорелся автобус 23. Люди были эвакуированы, полицейские, находящиеся рядом, оказали первую помощь в тушении. Огнетушителями, - написали в паблике ves_ulan_ude_.