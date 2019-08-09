В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве



Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД по Сретенскому району. Он обвиняется в убийстве.



24 февраля этого года обвиняемый в свободное от службы время в ходе ссоры застрелил из табельного пистолета 26-летнего мужчину. Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему. Последний в тот день учинил на почве ревности разбирательства и выяснение отношений со своей супругой и обвиняемым.



После возбуждения уголовного дела мужчина был уволен со службы. Два сотрудника полиции, оказавшие ему содействие в попытке уйти от уголовной ответственности, также уволены. По выводам психолого-психиатрической экспертизы, экс-полицейский признан вменяемым и способным отдавать отчёт своим действиям.





Следователи собрали достаточную доказательственную базу, опровергнув версию защиты о необходимой обороне. Обвиняемый инсценировал нападение потерпевшего на него.



- Экс-полицейский полностью признал свою вину в совершении убийства. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

