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В Чите украли кабель с чердака жилого дома

В Чите украли кабель с чердака жилого дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Злоумышленники украли 35 метров оптико-волоконного кабеля, который принадлежал интернет-провайдеру

В отдел полиции в Чите обратилась местная жительница и сообщила, что видела двоих подозрительных мужчин, которые поднимались на чердак, а после этого у неё пропал сигнал кабельного телевидения. 
 
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали недалеко от дома двух мужчин, в руках у которых был кабель. Установлено, что читинцы проникли на открытый чердак пятиэтажного дома и украли около 35 метров оптико-волоконного кабеля, принадлежащего одному из интернет-провайдеров. 
 
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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