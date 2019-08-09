В Чите украли кабель с чердака жилого дома

Злоумышленники украли 35 метров оптико-волоконного кабеля, который принадлежал интернет-провайдеру
В отдел полиции в Чите обратилась местная жительница и сообщила, что видела двоих подозрительных мужчин, которые поднимались на чердак, а после этого у неё пропал сигнал кабельного телевидения.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали недалеко от дома двух мужчин, в руках у которых был кабель. Установлено, что читинцы проникли на открытый чердак пятиэтажного дома и украли около 35 метров оптико-волоконного кабеля, принадлежащего одному из интернет-провайдеров.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
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