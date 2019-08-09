Читинец угнал иномарку, чтобы покататься по ночному городу



В отдел полиции поступило заявление об угоне машины «Тойота Королла». Накануне мужчина распивал спиртное в компании знакомых и уснул, находясь в гостях. Проснувшись, он обнаружил пропажу иномарки.



Сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого подозреваемого. Выяснилось, что он, после того как приятель уснул, взял ключи от машины, чтобы покататься по городу.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Машина изъята в технически исправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

