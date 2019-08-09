Читинец угнал иномарку, чтобы покататься по ночному городу

Он «одолжил» машину у своего спящего приятеля
В отдел полиции поступило заявление об угоне машины «Тойота Королла». Накануне мужчина распивал спиртное в компании знакомых и уснул, находясь в гостях. Проснувшись, он обнаружил пропажу иномарки.
Сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого подозреваемого. Выяснилось, что он, после того как приятель уснул, взял ключи от машины, чтобы покататься по городу.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Машина изъята в технически исправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Он украл деньги, часы и цепочку стоимостью 50 тысяч рублей
Он «одолжил» машину у своего спящего приятеля
Продавцу злоумышленники угрожали пистолетом
Пострадавшие отделались ушибами
Спасатели напомнили о безопасном поведении в лесу
Водитель неудачно подрезал «Истану», в результате его машина съехала в кювет и опрокинулась
Один из убийц пытался отвести от себя подозрение
Улан-удэнец узнал одну из героинь видео
Чтобы разблокировать гаджеты, она обратилась в ремонтную мастерскую
Один мужчина доставлен в больницу, другой погиб на месте
В зоне подтопления находится одна животноводческая стоянка
Аварии произошли в Хоринском районе и в Улан-Удэ
Мошенники подключили к её карте услугу «Мобильный банк» и перевели деньги себе
Команды укомплектованы бойцами, которые имеют специальную подготовку
Ущерб составил около 30 тысяч рублей