В Бурятии водитель и пассажиры легковушки после ДТП убежали в лес

Водитель неудачно подрезал «Истану», в результате его машина съехала в кювет и опрокинулась



Сегодня около 6 часов утра на 73 км автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск (отворот в сторону села Челутай) произошло ДТП.



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, водитель машины «Лада Гранта», выполняя обгон, столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг Истана». После чего легковая машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и 2 пассажира «Лады Гранта» после аварии скрылись в лесном массиве.



По данным УГИБДД по республики, пострадавших в результате происшествия нет.





