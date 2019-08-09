В Бурятии водитель и пассажиры легковушки после ДТП убежали в лес

Водитель неудачно подрезал «Истану», в результате его машина съехала в кювет и опрокинулась
Сегодня около 6 часов утра на 73 км автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск (отворот в сторону села Челутай) произошло ДТП.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, водитель машины «Лада Гранта», выполняя обгон, столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг Истана». После чего легковая машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и 2 пассажира «Лады Гранта» после аварии скрылись в лесном массиве.
По данным УГИБДД по республики, пострадавших в результате происшествия нет.
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