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В Бурятии многодетная мать украла телефоны у посетителей кафе

В Бурятии многодетная мать украла телефоны у посетителей кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чтобы разблокировать гаджеты, она обратилась в ремонтную мастерскую

Ночью 3 августа в полицию поступило сообщение от 22-летней жительницы Бурятии. Она заявила о краже телефона в кафе в селе Кабанск. Девушка рассказала, что положила телефон и сумку на полку рядом с танцплощадкой. После танцев она пришла забрать сумку, но мобильного на месте не оказалось.

Полицейские задержали подозреваемую, ею оказалась 28-летняя посетительница заведения. Также установили её причастность к ещё одной краже. Как выяснилось, в тот вечер она стащила ещё один сотовый телефон - из кармана джинсов гостя кафе. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Украденные мобильные она сдала в ремонтную мастерскую для разблокировки. Там телефоны и были изъяты правоохранителями.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Она имеет четверых детей, не работает.

- Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Ущерб подозреваемая возместила в полном объёме, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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