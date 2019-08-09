На трассе в Иркутской области под колёса тягача попали два пешехода

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один мужчина доставлен в больницу, другой погиб на месте



Трагедия произошла около 22 часов 8 августа на 1710 километре трассы Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Кутулик Иркутской области.



Водитель тягача «Скания», направляясь в сторону Иркутска, сбил пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. 32-летний мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Второй пешеход, 57-летний житель посёлка Кутулик, от полученных травм скончался на месте.



Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

