Один мужчина доставлен в больницу, другой погиб на месте
Трагедия произошла около 22 часов 8 августа на 1710 километре трассы Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Кутулик Иркутской области.
Водитель тягача «Скания», направляясь в сторону Иркутска, сбил пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. 32-летний мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Второй пешеход, 57-летний житель посёлка Кутулик, от полученных травм скончался на месте.
Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На трассе в Иркутской области под колёса тягача попали два пешехода
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один мужчина доставлен в больницу, другой погиб на месте
В зоне подтопления находится одна животноводческая стоянка
Аварии произошли в Хоринском районе и в Улан-Удэ
Мошенники подключили к её карте услугу «Мобильный банк» и перевели деньги себе
Команды укомплектованы бойцами, которые имеют специальную подготовку
Ущерб составил около 30 тысяч рублей
С мужчиной расправились за отказ присаживаться за стол
У правонарушителей изъяли древесину, «КАМАЗ» и автомобиль
Находившиеся на борту мужчины были доставлены в больницу
На эти деньги он купил дорогостоящий телефон своей возлюбленной
Парни, стараясь ни на кого не смотреть, переговаривались шёпотом
Преступление произошло в ночью
Одна из них является инвалидом
Его разыскивали следователи
Тело передали полицейским