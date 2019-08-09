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На дорогах Бурятии в ДТП пострадали 2 человека

На дорогах Бурятии в ДТП пострадали 2 человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварии произошли в Хоринском районе и в Улан-Удэ

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 2 ДТП с пострадавшими.

Около 2 часов дня в Улан-Удэ 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» на улице Геологическая врезалась в «Тойоту Королла Спасио» с последующим наездом на бордюрный камень и дерево.

В ДТП пострадала 32-летняя водитель «Тойоты». Её с травмами доставили в больницу.

Ночью в Хоринском районе 32-летний водитель машины «УАЗ-31514», в селе Хоринск столкнулся в автомобилем «ВАЗ-21011», за рулём которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель ВАЗа.

За сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 504 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 – за повторное управлении ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 1710 нарушений ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
ДТП
 
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