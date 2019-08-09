Аварии произошли в Хоринском районе и в Улан-Удэ
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 2 ДТП с пострадавшими.
Около 2 часов дня в Улан-Удэ 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» на улице Геологическая врезалась в «Тойоту Королла Спасио» с последующим наездом на бордюрный камень и дерево.
В ДТП пострадала 32-летняя водитель «Тойоты». Её с травмами доставили в больницу.
Ночью в Хоринском районе 32-летний водитель машины «УАЗ-31514», в селе Хоринск столкнулся в автомобилем «ВАЗ-21011», за рулём которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель ВАЗа.
За сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 504 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 – за повторное управлении ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 1710 нарушений ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
На дорогах Бурятии в ДТП пострадали 2 человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мошенники подключили к её карте услугу «Мобильный банк» и перевели деньги себе
Команды укомплектованы бойцами, которые имеют специальную подготовку
Ущерб составил около 30 тысяч рублей
С мужчиной расправились за отказ присаживаться за стол
У правонарушителей изъяли древесину, «КАМАЗ» и автомобиль
Находившиеся на борту мужчины были доставлены в больницу
На эти деньги он купил дорогостоящий телефон своей возлюбленной
Парни, стараясь ни на кого не смотреть, переговаривались шёпотом
Преступление произошло в ночью
Одна из них является инвалидом
Его разыскивали следователи
Тело передали полицейским
С начала августа подрядчик регионального оператора перестал вывозить мусор в городе
Они хотели разобрать автомобиль, чтобы потом продать её запчасти
Часть украденных денег на сегодня изъята