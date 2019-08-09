На дорогах Бурятии в ДТП пострадали 2 человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Аварии произошли в Хоринском районе и в Улан-Удэ



За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 2 ДТП с пострадавшими.



Около 2 часов дня в Улан-Удэ 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» на улице Геологическая врезалась в «Тойоту Королла Спасио» с последующим наездом на бордюрный камень и дерево.



В ДТП пострадала 32-летняя водитель «Тойоты». Её с травмами доставили в больницу.



Ночью в Хоринском районе 32-летний водитель машины «УАЗ-31514», в селе Хоринск столкнулся в автомобилем «ВАЗ-21011», за рулём которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель ВАЗа.



За сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 504 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 – за повторное управлении ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП выявлено 1710 нарушений ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.