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Жительницу Иркутской области обманули аферисты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мошенники подключили к её карте услугу «Мобильный банк» и перевели деньги себе 

60-летняя жительница города Вихоревка Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о краже 37 тысяч рублей с её банковской карты. 

Выяснилось, что недавно по размещённому на популярной интернет-площадке объявлению о продаже холодильника ей позвонила потенциальная покупательница. Претендентка на бытовую технику сообщила, что готова без осмотра товара оплатить покупку. Однако для перевода попросила горожанку пройти к банкомату, где под диктовку нужно выполнить ряд манипуляций, позволяющих, по её заверению, получить перевод. 
 
На самом же деле, как показала проверка, женщина по указке аферистки подключила услугу «Мобильный банк» к чужому телефону, что дало возможность преступникам украсть с её счёта деньги. 
 
По данному факту проводится расследование, в ходе которого установлено, что телефонные номера, использовавшееся злоумышленниками, обслуживает мобильный оператор Челябинской области, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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