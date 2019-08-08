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Жителя Бурятии жестоко избили и оставили умирать в подъезде

Жителя Бурятии жестоко избили и оставили умирать в подъезде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С мужчиной расправились за отказ присаживаться за стол

Двоих жителей Бурятии приговорили к длительным срокам лишения свободы за убийство.

Трагедия разыгралась во время застолья. Один из осуждённых распивал алкоголь со своей сестрой в её квартире. Потом в гости к ним пришёл второй мужчина со своими двумя приятелями.

Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт – один из товарищей отказался присаживаться за стол. Тогда ему предложил уйти, но тот в ответ нецензурно выругался и сказал, что они его прогоняют, поскольку им жалко водки.

Это замечание задело мужчин, и завязалась драка. Подсудимые повалили гостя на пол и начали избивать ногами по голове и телу. Со слов одного из осуждённых, второй мужчина дважды прыгнул ногами на грудную клетку потерпевшего.

В дело вмешался ещё один гость и начал разнимать их. Потерпевшего вынесли на лестничную клетку. На шум вышла соседка, на вопрос «Что случилось?» один их осуждённых сказал, что окровавленный мужчина упал и попросил её вызвать «скорую».

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Суд квалифицировал их действия по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц». Оба из них ранее привлекались к уголовной ответственности. У мужчин только среднее образование (11 классов). Один из них имеет на иждивении двоих маленьких детей от сожительниц.

Каждого из мужчин приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, говорится в решении Верховного суда Бурятии.  
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