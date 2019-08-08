Забайкалец украл банковскую карту собутыльника

На эти деньги он купил дорогостоящий телефон своей возлюбленной



В ОМВД России по ЗАТО посёлок Горный поступила информация о том, что один из ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов местных жителей, не имеющий постоянного места работы, купил своей возлюбленной дорогой телефон.



Установлено, что 23-летний мужчина тратил средства, снятые с не принадлежащей ему банковской карты.



В ходе розыска полицейские выяснили личность и местонахождение владельца карты. Оказалось, что в начале июля 56-летний читинец выпивал в компании приятелей подозреваемого, после чего обнаружил пропажу карты, с которой затем неизвестные сняли 30 тысяч рублей. В полицию потерпевший не обращался, потому что надеялся на самостоятельное возвращение украденных денег.



Во время допроса подозреваемый признался в преступлении.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

