Преступление произошло в ночью
В Читинском районе Забайкальского края полицейские раскрыли нападение на работниц пекарни в посёлке Атамановка.
Сообщение о преступлении поступило в полицию в ночью. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что неизвестный в медицинской маске проник в производственный цех предприятия и, угрожая предметом похожим на пистолет, требовал у работников передачи денег. Женщины попытались сопротивляться, после чего тот скрылся, украв материальные ценности.
Стражи порядка установили личность налётчика и его возможное местонахождение. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Принимаются меры к установлению места сбыта украденного имущества.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье грабитель в маске угрожал работницам пекарни пистолетом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парни, стараясь ни на кого не смотреть, переговаривались шёпотом
Преступление произошло в ночью
Одна из них является инвалидом
Его разыскивали следователи
С начала августа подрядчик регионального оператора перестал вывозить мусор в городе
Они хотели разобрать автомобиль, чтобы потом продать её запчасти
Часть украденных денег на сегодня изъята
Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему
Мотивом убийства могла стать личная неприязнь
Расправиться с супругом женщина попросила знакомого
Он хотел продать автомобиль
Его оперативно потушили
Для совершения преступления мужчина два дня подряд возвращался в торговую точку
Она была госпитализирована в больницу
Аферисты сняли с её карты все деньги