В Забайкалье грабитель в маске угрожал работницам пекарни пистолетом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Преступление произошло в ночью



В Читинском районе Забайкальского края полицейские раскрыли нападение на работниц пекарни в посёлке Атамановка.



Сообщение о преступлении поступило в полицию в ночью. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что неизвестный в медицинской маске проник в производственный цех предприятия и, угрожая предметом похожим на пистолет, требовал у работников передачи денег. Женщины попытались сопротивляться, после чего тот скрылся, украв материальные ценности.



Стражи порядка установили личность налётчика и его возможное местонахождение. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Принимаются меры к установлению места сбыта украденного имущества.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.