В Иркутске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки





Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске следователи и полицейские установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 32-х летний иркутянин, ранее судимый за преступление против здоровья населения и имущественное преступление.Мужчина обвиняется п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.