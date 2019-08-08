В Иркутске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Его разыскивали следователи
В Иркутске следователи и полицейские установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 32-х летний иркутянин, ранее судимый за преступление против здоровья населения и имущественное преступление.
Мужчина обвиняется п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Его разыскивали следователи
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