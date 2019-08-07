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Жители Иркутской области отбуксировали на тракторе чужую машину

Жители Иркутской области отбуксировали на тракторе чужую машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они хотели разобрать автомобиль, чтобы потом продать её запчасти 

Накануне в дежурную часть полиции обратился житель посёлка Куйтун Иркутской области и сообщил, что припарковал свою машину возле дома, а на утро обнаружил её пропажу.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев и вскоре вышли на след предполагаемых преступников.

Выяснилось, что два местных жителя в возрасте 20 и 30 лет при помощи трактора отбуксировали «Жигули» и увезли в лес. Со слов подозреваемых, они хотели разобрать автомобиль, чтобы продать потом на запчасти.

Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
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