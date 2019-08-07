Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему
В минувший вторник в полицию в Забайкальском крае поступило сообщение от жителя села Абагайтуй об угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5». Установлено, что заявитель оставлял мотоцикл в ограде своего частного дома. Утром он его не обнаружил.
В результате осмотра близлежащей территории сотрудники полиции обнаружили угнанный мотоцикл в лесу.
Позже подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 19-летний житель посёлка Забайкальска. Выяснилось, парень без ведома родителей взял их машину и уехал в соседнее село, где угнал мотоцикл, чтобы потом его продать.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы потом его продать
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