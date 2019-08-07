 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы потом его продать

Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы потом его продать
Происшествия, 
Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему

В минувший вторник в полицию в Забайкальском крае поступило сообщение от жителя села Абагайтуй об угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5». Установлено, что заявитель оставлял мотоцикл в ограде своего частного дома. Утром он его не обнаружил.

В результате осмотра близлежащей территории сотрудники полиции обнаружили угнанный мотоцикл в лесу.

Позже подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 19-летний житель посёлка Забайкальска. Выяснилось, парень без ведома родителей взял их машину и уехал в соседнее село, где угнал мотоцикл, чтобы потом его продать.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области застрелил своего знакомого
Житель Иркутской области застрелил своего знакомого
Происшествия, 07.08.2019
Мотивом убийства могла стать личная неприязнь
Братчанку осудили за убийство мужа, совершённое 16 лет назад
Братчанку осудили за убийство мужа, совершённое 16 лет назад
Происшествия, 07.08.2019
Расправиться с супругом женщина попросила знакомого 
В Улан-Удэ рецидивист украл 14 комплектов постельного белья
В Улан-Удэ рецидивист украл 14 комплектов постельного белья
Происшествия, 07.08.2019
Для совершения преступления мужчина два дня подряд возвращался в торговую точку 
В Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре
В Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре
Происшествия, 07.08.2019
Она была госпитализирована в больницу
61-летнюю иркутянку обманули мошенники
61-летнюю иркутянку обманули мошенники
Происшествия, 07.08.2019
Аферисты сняли с её карты все деньги
В Иркутске парень украл телефон с витрины
В Иркутске парень украл телефон с витрины
Происшествия, 07.08.2019
К краже может быть причастен молодой человек с тростью
Жительница Бурятии заплатит за лесной пожар
Жительница Бурятии заплатит за лесной пожар
Происшествия, 06.08.2019
Из-за её сигареты сгорел один гектар леса
Забайкалец напал с ножом на свою мать
Забайкалец напал с ножом на свою мать
Происшествия, 06.08.2019
Она не хотела идти за сигаретами
В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку
В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку
Происшествия, 06.08.2019
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии
Жительница Иркутской области украла кошелёк
Жительница Иркутской области украла кошелёк
Происшествия, 06.08.2019
Она стащила кошелёк, пока хозяйки не было дома
Двое забайкальцев угнали автомобиль таксиста
Двое забайкальцев угнали автомобиль таксиста
Происшествия, 06.08.2019
Один из подозреваемых нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в шею и грудь
Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию
Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию
Происшествия, 06.08.2019
19-летний парень хотел сделать это с помощью арбалета  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^