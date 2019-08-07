Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы потом его продать

Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему



В минувший вторник в полицию в Забайкальском крае поступило сообщение от жителя села Абагайтуй об угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5». Установлено, что заявитель оставлял мотоцикл в ограде своего частного дома. Утром он его не обнаружил.



В результате осмотра близлежащей территории сотрудники полиции обнаружили угнанный мотоцикл в лесу.



Позже подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 19-летний житель посёлка Забайкальска. Выяснилось, парень без ведома родителей взял их машину и уехал в соседнее село, где угнал мотоцикл, чтобы потом его продать.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мотоцикл изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

