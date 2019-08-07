В Забайкалье мужчина угнал машину из гаража



В начале июня в полицию по Шилкинскому району в Забайкалье поступило сообщение от жителя города Шилка об угоне из его гаража автомобиля «Toyota Noah» стоимостью около 400 тысяч рублей. Полицейские установили, что неизвестные ночью проникли в помещение, повредив дверные запоры.



Позже автомобиль был обнаружен в поле в технически неисправном состоянии. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Злоумышленником оказался житель села Нижняя Хила. Молодой человек доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания.



Установлено, что подозреваемый угнал машину, чтобы продать. По пути к месту жительства парня машина сломалась. Злоумышленник бросил её в поле. Возбуждено уголовное дело. Машина возвращена заявителю, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

