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В Улан-Удэ рецидивист украл 14 комплектов постельного белья

В Улан-Удэ рецидивист украл 14 комплектов постельного белья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Для совершения преступления мужчина два дня подряд возвращался в торговую точку

Днём 6 августа произошла кража товара из бутика на территории торговой базы Советского района Улан-Удэ. Неизвестный украл 14 комплектов постельного белья, выставленных на входе в павильон. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

50-летний мужчина был задержан полицейскими с помощью продавца, когда он в очередной раз пришёл совершить кражу.

- Установлено, что в течение двух дней он трижды похищал имущество из торговой точки. Половину подозреваемый продал, семь комплектов белья полицейские изъяли, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По словам злоумышленника, кражу он совершил, чтобы выручить деньги и возместить ущерб за другую кражу – он украл 7 пар джинсов на вещевом рынке.

Злоумышленник ранее неоднократно судим. Некоторое время назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление имущественного характера.

За кражи возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.   
кража
 
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