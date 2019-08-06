Жительница Бурятии заплатит за лесной пожар

Из-за её сигареты сгорел один гектар леса
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии провела проверку по обращению руководителя Заудинского лесхоза о возмещении затрат, понесённых при тушении лесного пожара.
В мае этого года местная жительница во время выпаса скота вблизи лесного массива бросила непогашенную сигарету на сухую траву. В результате произошёл пожар, который распространился на территорию леса площадью 1 гектар.
Гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека». Ей назначен штраф в размере 5 000 рублей.
Пожар ликвидирован силами «Заудинского лесхоза». Понесённые затраты составили 69 400 рублей. Прокуратурой района в Тарбагатайский районный суд направлено исковое заявление о взыскании указанных затрат с виновного лица. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
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