 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Забайкалец напал с ножом на свою мать

Забайкалец напал с ножом на свою мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она не хотела идти за сигаретами

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с матерью. Из-за того, что она отказалась идти к соседям за сигаретами, он нанёс ножом один удар в ногу матери. Ударом он повредил заднюю большеберцовую артерию, что повлекло обильную кровопотерю, из-за которой через непродолжительное время мать злоумышленника скончалась.

Подсудимый вину признал частично, рассказал, что нанёс один удар ножом ей в ногу, желая напугать.

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, так как обжалован защитником осуждённого, - сообщили в пресс-службе Ононского районного суда.

суд нападение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец напал с ножом на свою мать
Забайкалец напал с ножом на свою мать
Происшествия, 06.08.2019
Она не хотела идти за сигаретами
В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку
В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку
Происшествия, 06.08.2019
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии
Жительница Иркутской области украла кошелёк
Жительница Иркутской области украла кошелёк
Происшествия, 06.08.2019
Она стащила кошелёк, пока хозяйки не было дома
Двое забайкальцев угнали автомобиль таксиста
Двое забайкальцев угнали автомобиль таксиста
Происшествия, 06.08.2019
Один из подозреваемых нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в шею и грудь
Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию
Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию
Происшествия, 06.08.2019
19-летний парень хотел сделать это с помощью арбалета  
В Бурятии сгорел производственный цех
В Бурятии сгорел производственный цех
Происшествия, 06.08.2019
Работники, находившиеся в здании, эвакуировались самостоятельно
На Байкале в Бурятии горела пилорама
На Байкале в Бурятии горела пилорама
Происшествия, 06.08.2019
В результате происшествия сгорели срезки и опилки. ВИДЕО
В Бурятии водитель грузовика сбил 5-летнего велосипедиста
В Бурятии водитель грузовика сбил 5-летнего велосипедиста
Происшествия, 06.08.2019
В республики зарегистрировано 2 ДТП с участием велосипедистов 
В Бурятии сгорел дом, гараж с двумя грузовиками
В Бурятии сгорел дом, гараж с двумя грузовиками
Происшествия, 06.08.2019
Причиной могло стать нарушения правил монтажа электрооборудования
В Забайкалье пара убила пожилую женщину
В Забайкалье пара убила пожилую женщину
Происшествия, 06.08.2019
Дочь напала на свою мать с ножом, к ней присоединился её сожитель
Житель Иркутской области сжёг окурком 8 га леса
Происшествия, 05.08.2019
Ущерб составил более 60 тысяч рублей
В Иркутской области задержали наркоторговцев
В Иркутской области задержали наркоторговцев
Происшествия, 05.08.2019
Они были задержаны с поличным, когда пытались продать наркотики через специально созданный для этой цели тайник

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^