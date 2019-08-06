Забайкалец напал с ножом на свою мать

Она не хотела идти за сигаретами
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с матерью. Из-за того, что она отказалась идти к соседям за сигаретами, он нанёс ножом один удар в ногу матери. Ударом он повредил заднюю большеберцовую артерию, что повлекло обильную кровопотерю, из-за которой через непродолжительное время мать злоумышленника скончалась.
Подсудимый вину признал частично, рассказал, что нанёс один удар ножом ей в ногу, желая напугать.
- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, так как обжалован защитником осуждённого, - сообщили в пресс-службе Ононского районного суда.
Она не хотела идти за сигаретами
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