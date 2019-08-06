Двое забайкальцев угнали автомобиль таксиста



В ночь на 29 июля в Чите двое мужчин попросили таксиста довезти их до посёлка Песчанка. По пути один из пассажиров нанёс несколько ударов ножом в шею и грудь 65-летнего водителя. После этого злоумышленники скрылись, незаконно завладев автомобилем «Тойота Калдина». Водитель был госпитализирован в больницу.



Позже был найден угнанный автомобиль на территории Ингодинского района Читы в технически исправном состоянии.



На месте происшествия оперативники собрали достаточные данные о личностях подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители посёлка Песчанка 27 и 28 лет.



Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать одного из подозреваемых по месту жительства, второго – в автобусе, следовавшем по маршруту от Улан-Удэ до Читы. Установлено, после совершения преступления он покинул Забайкальский край. В дальнейшем был задержан при содействии бойцов Росгвардии.



Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.



- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

