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В Бурятии сгорел производственный цех

В Бурятии сгорел производственный цех
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работники, находившиеся в здании, эвакуировались самостоятельно

С 29 июля по 4 августа на территории Бурятии произошло 34 пожара, 20 из них - загорания мусора и сухой растительности. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём. 

Крупный пожар произошёл в селе Потанино Бичурского района – загорелся производственный цех. 

- На момент прибытия пожарных подразделений цех горел изнутри полностью. Работники цеха эвакуировались самостоятельно до прихода пожарных подразделений. В результате пожара сгорела крыша, станки по переработке древесины, готовая продукция на общей площади 800 квадратных метров. Причиной пожара явилось нарушение монтажа электрооборудования, - сообщил на встрече с журналистами заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев. 

Пожар предпринял большие масштабы из-за удалённости от подразделений Государственной противопожарной службы. Ближайшая противопожарная служба находится в 70 км от села. 

- В данном населённом пункте имеется добровольная пожарная команда, но на момент этого пожара произошла смена руководства поселения, и они не успели набрать добровольцев, - добавил Евгений Радикальцев.

пожар
 
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