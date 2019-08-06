В Бурятии сгорел производственный цех



Крупный пожар произошёл в селе Потанино Бичурского района – загорелся производственный цех.



- На момент прибытия пожарных подразделений цех горел изнутри полностью. Работники цеха эвакуировались самостоятельно до прихода пожарных подразделений. В результате пожара сгорела крыша, станки по переработке древесины, готовая продукция на общей площади 800 квадратных метров. Причиной пожара явилось нарушение монтажа электрооборудования, - сообщил на встрече с журналистами заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.



Пожар предпринял большие масштабы из-за удалённости от подразделений Государственной противопожарной службы. Ближайшая противопожарная служба находится в 70 км от села.



- В данном населённом пункте имеется добровольная пожарная команда, но на момент этого пожара произошла смена руководства поселения, и они не успели набрать добровольцев, - добавил Евгений Радикальцев.





С 29 июля по 4 августа на территории Бурятии произошло 34 пожара, 20 из них - загорания мусора и сухой растительности. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём.