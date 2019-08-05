Житель Иркутской области сжёг окурком 8 га леса



Установлено, что 26 апреля, находясь недалеко от деревни Нововоскресенка Боханского района, молодой человек закурил сигарету и выбросил непотушенный окурок в сухую растительность.



В результате произошло возгорание берёзового леса, огнём было охвачено свыше 8 га. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превышает 60 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, им оказался 18-летний житель села Середкино.



Сотрудники МЧС собрали достаточную доказательную базу, которая свидетельствует о виновности лица.



- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, причинившее крупный ущерб». Суд принял во внимание те факты, что житель активно сотрудничал с правоохранительными органами и добровольно возместил материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Также суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ и обязал подсудимого возместить оставшийся ущерб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

