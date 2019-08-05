Она перечислила аферистам 518 тысяч рублей
67-летней читинке на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мужчина по имени Сергей пытается по её паспорту оформить кредит. После этого поинтересовался, в каком банке у неё имеется вклад. Спустя некоторое время ей позвонила женщина, сказала подойти к конкретному банкомату по улице Ленина в Чите и продиктовала счета, на которые необходимо перевести средства, чтобы избежать их хищения. За два раза читинка перечислила мошенникам 518 тысяч рублей. После этого телефон звонившей стал недоступен.
Установлено, что телефоны, с которых приходили звонки, зарегистрированы в Москве, а деньги переведены на Qiwi-кошелёк.
Гражданам настоятельно рекомендуют не выполнять требования неизвестных. Для решения всех возникающих вопросов необходимо лично обратиться в банк или позвонить на телефон горячей линии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
67-летняя читинку обманули мошенников
Происшествия, Фото:
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