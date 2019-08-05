На Центральном стадионе в Улан-Удэ подтопило тир



В столице Бурятии на центральном стадионе республики подтопило тир. Он находится в подвальном помещении.



- Тир подтопило, где-то на 5-7 сантиметров вышли грунтовые воды в пятницу. Приняли меры, убрали всё оборудование, столы, стулья, «электронику», всё подняли наверх, - сообщил «Байкал-Daily» Владимир Бусовиков, заведующий центром стрелковой подготовки Дирекции спортивных сооружений.



В помещении сейчас работают насосы для откачки воды.



- Включены насосы, воду откачивают. Кто-то говорит, что не надо откачивать, кто-то – что надо, но мы не отключаем насосы, у нас там 5 насосов. И занятия временно отменились, - продолжил Владимир Бусовиков.



Объявление об отмене занятий размещено на сайте ГАУ «Дирекция спортивных сооружений»: «Все занятия в тире отменяются до момента, пока уровень воды в реке Селенга не снизится».



Заведующий центром стрелковой подготовки также добавил, что на этой неделе они будут мониторить ситуацию по уровню воды в реке и предпринимать дальнейшие меры.









