В Иркутске мужчина украл деньги и «ювелирку»

Сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей



Накануне в полицию Иркутска с заявлением о краже обратилась 30-летняя жительница одного из садоводств, расположенных в Ленинском районе областного центра.



Установлено, что в то время, когда потерпевшая находилась на работе, неизвестный взломал замок входной двери и проник в дом, откуда украл деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 55 000 рублей.



Позже задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Шелехова.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

