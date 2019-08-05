Сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей
Накануне в полицию Иркутска с заявлением о краже обратилась 30-летняя жительница одного из садоводств, расположенных в Ленинском районе областного центра.
Установлено, что в то время, когда потерпевшая находилась на работе, неизвестный взломал замок входной двери и проник в дом, откуда украл деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 55 000 рублей.
Позже задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Шелехова.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске мужчина украл деньги и «ювелирку»
Происшествия, Фото:
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