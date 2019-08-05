В Улан-Удэ пенсионер сбил автомойщицу









Около 10 часов вечера в Кяхтинском районе 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», также без водительских прав, на улице Сухэ Батора в Кяхте не справился с рулевым управлением. Он съехал с дороги и машина перевернулась. В результате ДТП 36-летний пассажир получил тяжёлые травмы. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Днём 4 августа в Улан-Удэ 70-летний водитель автомашины «Тойота Тундра» в помещении автомойки сбил 43-летнюю автомойщицу. Женщина получила травмы различной степени тяжести.



Около 4 часов дня в Прибайкальском районе 47-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер 200» следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (со стороны села Гремячинск в направление села Турунтаево) на 103 км. врезался в «Хонду Цивик», за рулём которой находился 30-летний пассажир. В республиканскую клиническую больницу имени Семашко доставлены 2 пассажира «Хонды»: 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Также в больницу доставили двух пассажиров «Тойоты»: 69-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.







За выходные на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 910 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 10 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



Как сообщал «Байкал-Daily», за выходные в Бурятии зарегистрировано Около 10 часов вечера в Кяхтинском районе 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», также без водительских прав, на улице Сухэ Батора в Кяхте не справился с рулевым управлением. Он съехал с дороги и машина перевернулась. В результате ДТП 36-летний пассажир получил тяжёлые травмы. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Днём 4 августа в Улан-Удэ 70-летний водитель автомашины «Тойота Тундра» в помещении автомойки сбил 43-летнюю автомойщицу. Женщина получила травмы различной степени тяжести.Около 4 часов дня в Прибайкальском районе 47-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер 200» следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (со стороны села Гремячинск в направление села Турунтаево) на 103 км. врезался в «Хонду Цивик», за рулём которой находился 30-летний пассажир. В республиканскую клиническую больницу имени Семашко доставлены 2 пассажира «Хонды»: 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Также в больницу доставили двух пассажиров «Тойоты»: 69-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.За выходные на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 910 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 10 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Как сообщал «Байкал-Daily», за выходные в Бурятии зарегистрировано 37 аварий с механическими повреждениями автомобилей.

Накануне в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с участием пьяного водителя. В 16 часов 30 минут 65-летний водитель машины «Мазда Титан», не имеющий права управления транспортным средством (срок действия водительского удостоверения закончился в 2015 года), сбил 25-летнего пешехода. Её с травмами доставили в больницу. Авария произошла в посёлке Онохой на улице Королёва.- Сотрудниками ГИБДД проведено освидетельствование водителя, результат составил 0,86 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал, - сообщает УГИБДД по Бурятии.