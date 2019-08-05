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В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки

В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои 

66-летний житель посёлка Карымское в Забайкалье распивал спиртные напитки на берегу озера в компании малознакомых людей. Проснувшись, он обнаружил, что на нём нет куртки, в которой находились 19 тысяч рублей, и кроссовки. Рядом потерпевший увидел рваную спортивную обувь. Он обратился в полицию, при этом сообщить, кто и когда украл его вещи и деньги, не смог.

Позже был установлен 18-летний местный житель, который воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, украл его имущество. Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои.

Средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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