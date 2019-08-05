В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки

Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои



66-летний житель посёлка Карымское в Забайкалье распивал спиртные напитки на берегу озера в компании малознакомых людей. Проснувшись, он обнаружил, что на нём нет куртки, в которой находились 19 тысяч рублей, и кроссовки. Рядом потерпевший увидел рваную спортивную обувь. Он обратился в полицию, при этом сообщить, кто и когда украл его вещи и деньги, не смог.



Позже был установлен 18-летний местный житель, который воспользовавшись нетрезвым состоянием потерпевшего, украл его имущество. Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои.



Средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

