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В Бурятии водитель-наркоман проехал по выпавшему из трактора пассажиру

В Бурятии водитель-наркоман проехал по выпавшему из трактора пассажиру
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте происшествия

За выходные в Бурятии зарегистрировано 37 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с пострадавшими.

Трагический случай произошёл в Баргузинском районе. 29-летний водитель трактора, не имеющий права управления транспортным средством, сел за руль в наркотическом опьянении.

Следуя по улице Полевая села Суво из трактора выпал 43-летний пассажир, после по нему проехал трактор.

- В результате ДТП упавший с трактора пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные на Байкале в Бурятии женщина-водитель наехала на палатку. В результате пострадала 49-летняя женщина, её госпитализировали в больницу. Как оказалось, автолюбительница была пьяна. Результат освидетельствования составил 0,52 мг/л.
ДТП.смерть
 
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