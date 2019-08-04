У улан-удэнца изъяли гашишное масло

Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ ночью 2 августа сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 19-летний не работающий горожанин. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
По результатам экспертизы, изъятое – гашишное масло весом 333 грамма.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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