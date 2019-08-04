В Бурятии 20-летний парень украл системный блок



Днём 2 августа в полицию обратилась жительница посёлка Таксимо Муйского района с заявлением о краже. Она сообщила, что неизвестный, разбив оконные стекла, проник в её дом и украл системный блок. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Позже была установлена личность подозреваемого, и произведено его задержание. Им оказался 20-летний не работающий, ранее судимый за имущественное преступление местный житель.



Украденное изъято и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



